Вікторія Булітко та Євген Сморигін із "Дизель шоу" насмішили кумедною ситуацією

38-річна гумористка поділилася кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, показавши закулісся "Дизель шоу", передає Politeka.net.

Вікторія у своїй іронічній манері повідомила, що везе Сморигіну подарунок:

"Женечка Сморигін, таки ось цей чоловічий крем передали вам! Я вам його везу! Так що 10% мої..."

Булітко відшукала Євгенія в гримерці: судячи з кадрів, панувала метушня, артисти готувалися до виступу, гримувалися й переодягалися. Та й сама Вікторія вже встигла одягнутися в поліцейську форму.

"Євген Михайлович, вам тут передали прямо з Ізраїлю... Я думала, що мені, а це вам!", - застала вона колегу зненацька, для якого гостинець виявився приємним сюрпризом.

"Божечки, що це? Це мені?", - запитав він.

"Фор мен (for man, - ред.)", - відповіла Булітко.

"Це ж для чоловіків... Я ж чоловік. Крем?..", - продовжив дивуватися Сморигін.

"Для гоління, може бути...", - припустила Вікторія.

"Від кого це?", - не вгамовувався її колега.

"Ну, не від мух і комарів!",- пожартувала гумористка.

"Дякую... Дізнаюся, що це і буду користуватися", - Євген залишився задоволений подарунком.

Раніше ми розповідали, Булітко нещодавно відпочивала в Туреччині разом із батьками та хрещеними. Зірка активно ділилася кадрами й враженнями в соцмережі. Так, Вікторія показала себе в купальнику, а також в оточенні гарячих красенів.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" засвітила свою сім'ю на курорті: «Мама, тато, дочка і…»

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" показала, з ким приємно проводить час за коктейлем: особисте фото.