Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко показала дикий аппетит

Как передает Politeka.net, Регина Тодоренко решила попробовать себя в роли тиктокерши. Женщина сняла забавное видео, как поглощает все подряд для Тиктока и опубликовала его в своем аккаунте в Инстаграм.

"12 миллионов просмотров этого видео в тик-ток, но я не останавливаюсь, у меня есть ещё)❤️😁 У вас тоже такое бывает в пмс ?🤦🏽‍♀️", - написала Тодоренко и добавила забавное видео.

Телеведущая перечисливает на видео, какие продукты она ест: банан, клубнику, огурец, хамон, виноград, сыр, лист салата, сухари.

Пользователи написали много комментариев по поводу прожорства Тодоренко: " ❤️банан заглатывает здорово", "Деградация", "И чего в этом хорошего? Деградация🤦‍♀️ а дети смотрят и думают что это круто! Нужно повторить! И теперь представьте кем вырастут эти дети? Что будет с миром через несколько десятков лет??"

Напомним, недавно Тодоренко в мужем Владом Топаловым удивили совместными кадрами из больницы. Влюбленные часто делятся совместными кадрами у себя на страницах в Инстаграм. В этот раз Регина Тодоренко просто не на шутку удивила поклонников фото из больницы. В кадре Топалов лежит на койке, когда Регина улыбается и делает селфи.