Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко показала дикий аппетит
Как передает Politeka.net, Регина Тодоренко решила попробовать себя в роли тиктокерши. Женщина сняла забавное видео, как поглощает все подряд для Тиктока и опубликовала его в своем аккаунте в Инстаграм.
"12 миллионов просмотров этого видео в тик-ток, но я не останавливаюсь, у меня есть ещё)❤️😁 У вас тоже такое бывает в пмс ?🤦🏽♀️", - написала Тодоренко и добавила забавное видео.
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Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".
Как сообщала Politeka, Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".
Также Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".