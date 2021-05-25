Певица и актриса Дженнифер Лопес способна показать идеальный образ даже просто выходя из машины

Артистка ведет очень активный образ жизни: много тренируется, ходит с утра на йогу и пробежку, занимается с двумя тренерами по очереди, а также посещает хореографа и учит латиноамериканские танцы. Чтобы быть в тренде, Лопес помогает не один стилист, а сама зведа для каждого выхода в свет подбирает дизайнерские вещи.

Примечательно, что в повседневной жизни звезда не носит яркие платья и открытые наряды, как на концертах. Занимаясь своими делами, как правило, Лопес можно заметить в спортивных костюмах, лосинах и трендовых толстовках. А вот для выхода в свет Лопес выбирает платья.

Одним из таких нарядов стало платье с пикантным вырезом на бюсте и расстегнутым низом. Похоже, чтобы привлечь внимание, звезде достаточно оставить немного приоткрытой зону декольте. В 51 год выглядеть сияющей и отдохнувшей – это целое искусство, ведь артистку даже заподозрили в пластике, настолько хорошо она выглядит.

Очевидно, что возраст для звезды совсем не помеха. Лопес смело выставляет напоказ упругий бюст и аппетитные бедра, которые все еще могут свести с ума кого угодно. Шикарные формы Джей Ло - предмет зависти всех женщин мира, хотя сама звезда не всегда уверена в своей неотразимости.

"Когда я сомневаюсь в своей красоте, то танцую. Наблюдая за тем, на что способно мое тело. Почувствовав прилив эндорфинов, мое настроение мгновенно становится лучше. Я до сих пор в душе считаю себя танцовщицей, и мне это очень нравится", - признавалась она.



Вот что говорят о Лопес на последних фото:

"Легко! 🔥🔥", " неправда, что она ничего не делает, чтобы хорошо выглядеть. Это много усилий и денег, лол", "Челюсть в пол. Мощно❤️", "это определенно твое призвание в жизни💙", "Ваша улыбка - это все🥺😩", "Как ты можешь быть такой идеальной? 🥺 ♥".

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".