Популярная певица Надя Дорофеева впечатлила образом, который напомнил образ Тины Кароль из клипа «Скандал»
Как пишет Politeka.net, у себя в сторис 31-летняя артистка похвасталась своим повседневным луком. Девушка была одета в черные лосины, узоры на которых были похожи на те, которые были у Кароль в клипе. Сверху Дорофеева дополнила образ черным топом и солнцезащитными очками.
Если бы у Надежды были светлые волосы, на фото ее легко можно было бы спутать с коллегой.
Судя по геотегу, Дорофеева находилась в продюсерском центре, который занимается ее карьерой.
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Отметим, что клип «Скандал» стал для Тины Кароль новым этапом. Артистка заявила, что теперь будет более дерзкой, а ее песни более драйвовыми. В клипе она предстала в черном комбинезоне с узорами.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассказала, почему давно не носит каблуки. По словам певицы, в обуви на плоской подошве она выглядит более привлекательно. Кроме этого, во время участия в «Танцах со звездами» певица получила травму колена. Теперь звезда вынуждена беречь ноги и даже делать лечебные уколы. При этом артистка ведет активный образ жизни и продолжает заниматься спортом.
Напомним, что Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: «Аж не верится…».
А еще Politeka писала, что Дорофеева покрутила "пятой точкой", веселясь на пляже: "Ловите летнее настроение".
Также Politeka сообщала, что Дорофеева разоткровенничалась о разрыве с Позитивом и жизни после "Время и Стекло": "Очень страшно".