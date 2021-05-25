Популярная певица Надя Дорофеева впечатлила образом, который напомнил образ Тины Кароль из клипа «Скандал»

Как пишет Politeka.net, у себя в сторис 31-летняя артистка похвасталась своим повседневным луком. Девушка была одета в черные лосины, узоры на которых были похожи на те, которые были у Кароль в клипе. Сверху Дорофеева дополнила образ черным топом и солнцезащитными очками.

Если бы у Надежды были светлые волосы, на фото ее легко можно было бы спутать с коллегой.

Судя по геотегу, Дорофеева находилась в продюсерском центре, который занимается ее карьерой.

Отметим, что клип «Скандал» стал для Тины Кароль новым этапом. Артистка заявила, что теперь будет более дерзкой, а ее песни более драйвовыми. В клипе она предстала в черном комбинезоне с узорами.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассказала, почему давно не носит каблуки. По словам певицы, в обуви на плоской подошве она выглядит более привлекательно. Кроме этого, во время участия в «Танцах со звездами» певица получила травму колена. Теперь звезда вынуждена беречь ноги и даже делать лечебные уколы. При этом артистка ведет активный образ жизни и продолжает заниматься спортом.

Напомним, что Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: «Аж не верится…».

А еще Politeka писала, что Дорофеева покрутила "пятой точкой", веселясь на пляже: "Ловите летнее настроение".

Также Politeka сообщала, что Дорофеева разоткровенничалась о разрыве с Позитивом и жизни после "Время и Стекло": "Очень страшно".