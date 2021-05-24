Відома українська співачка Надя Дорофєєва блиснула підкачаною фігурою в спортивному комплекті
Як пише Politeka.net, 31-річна Надя Дорофєєва багато часу приділяє спорту, тому виглядає просто приголомшливо. Нещодавно артистку запросив стати обличчям спортивний бренд. Співачка ефектно продемонструвала на собі спортивні комплекти в мальовничих куточках світу.
На свіжих фото, які Надя опублікувала в Instagram, вона позувала в зелених велосипедках і топі. Співачка повернулася до камери спиною, продемонструвавши відмінну форму, обтягнуту щільною тканиною.
"Літо вже так близько", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і кумедних відгуків.
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"Аж не віриться, так швидко час летить", "Не забирай мене з... пляжу, виходить", "А ми так і не схудли. Ну нічого, може до наступного літа схуднемо", "Які ноги, ааааа", "У тебе такий же гарний літній захід сонця", "Так... Так, точно. Красуня", «який вид», "Надя у тебе дуже красива фігура", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва засвітилася з хвостом і подовженою чолкою. Було видно, що вона знову освітлила волосся. Співачка широко посміхалася, демонструючи свою красу.
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