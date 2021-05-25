Популярна співачка Надя Дорофєєва зізналася, як страшно їй було починати сольну кар'єру

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" артистка зізналася, що їй було дуже страшно починати новий сольний етап своєї кар'єри після 10 років роботи в групі (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Так, за словами Наді, в якийсь момент вони з Позитивом зрозуміли, що вже нічого не можуть поміняти в групі. Шанувальники полюбили їх стиль і якщо вони хоч трохи робили крок убік, то люди цього не приймали. "І ми зрозуміли, що хочемо групу закрити красиво, ми хочемо зробити це самі, своїми руками", - зазначила співачка.

Дорофєєва з самого дитинства мріяла бути сольною артисткою, але коли Потап запропонував їй виступати в складі групи "Время и Стекло", то погодилася, бо побоялася відповідальності. Тепер же вона була готова виходити на сцену без позитиву, але був страх, що спочатку люди не приймуть її. "Я б збрехала, якби сказала, що мені було не страшно, дуже страшно", - зізналася зірка. Також вона поділилася, що на початку були труднощі через пандемію і відсутність концертів, але з фінансового боку допомогли рекламні контракти і рідкісні виступи на корпоративах.

На шляху до сольної кар'єри Дорофєєву завжди підтримував Позитив, він завжди знав, що вона сольна артистка. Весь час спільної роботи вони були дуже близькі. А вона своєю чергою підтримувала Олексія Завгородного в період розриву з дружиною Ганною.

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