Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о том, как изменила свое отношение к жизни, а также показала простой уличный образ

Как передает Politeka.net, в новом посте на своем Инстаграм певица подняла важную тему отношения человека к своей жизни. Она заметила, что когда речь идет о других, люди часто снисходительно воспринимают красивую картинку в соцсетях, забывая о том, что за ней стоит большой труд или сложности.

Дорофеева отметила, что у человека всегда есть выбор – обращать внимание в первую очередь на плохое или на хорошее.

«Я давно сделала выбор фокусироваться на хорошем, быть позитивной и окружать себя такими же людьми. Это не означает, что я просто закрываю глаза на все сложности и улыбаюсь сквозь слёзы, но это то, что позволяет мне кайфовать от процесса и быть благодарной за всё, что у меня есть», - написала певица.

По ее словам, благодаря этому ее жизнь преобразилась.

Надя также поделилась фото, на которых она гуляет по улице. На снимках певица запечатлена в простом повседневном образе: на ней черные брюки, ботинки и очень свободная бежевая рубашка.

Поклонники тут же откликнулись на ее пост.

«Такой правильный пост Надь», «Как классно, и мудро сказано, Надь», «Ваууу, нереальная, как всегда», «Фотки огонь», «Надюша, хочу, чтобы всё получилось у Вас», «Штаны за 40 гривен», - пишут люди.

Напомним, что Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: «Аж не верится…».

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