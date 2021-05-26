Украинская певица Злата Огневич в преддверии съемок шоу «Холостячка» засветилась в компании известного режиссера

Артистка поделилась атмосферными кадрами с пляжа на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. На новых снимках, сделанных на турецком побережье, она запечатлена в компании режиссера Германа Ненова.

Так, на одном из фото певица с милой улыбкой прижимается к режиссеру, который приобнимает ее за талию. Судя по всему, они вместе работали на съемках.

«Каждая съёмка с тобой- откровение! И в этот раз был самый настоящий танец Души. Спасибо, что чувствуешь меня и вдохновляешь», - подписала фото Огневич.

Поклонники Огневич тут же отреагировали на ее новый пост. Некоторые при этом в шутку заметили, что с таким мужчиной рядом певице не нужно идти на шоу «Холостячка».

«какая ты красивая», «Ну наконец-то! Спустя столько лет, Злата», «Здаётся мне, что он участвовал в Холостячке», «Зачем идти в холостячку, если есть он», «Фантастические фото! В них чувствуется некая гармония», «Самая красивая певица в мире», «10 холостяков вышли из чата», «Какая красивая пара!», - пишут люди.

Стоит отметить, что ранее Ненов делился своим опытом работы с другой популярной украинской певицей Олей Поляковой. Он подчеркивал, что в свое время именно сотрудничество с ней показало ему, что важно в работе режиссера.

Напомним, Огневич окунулась в море и показала, как будет покорять женихов на "Холостячке": кадры.

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