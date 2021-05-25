Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась яркими кадрами из Турции

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка показала поклонникам в сторис яркие кадры из Турции, куда отправилась снимать клип и отдыхать.

На снимках и видео Злата похвасталась роскошной виллой, на которой поселилась со своей съемочной командой. Оказалось, что это отель закрытого типа с шикарной террасой и прозрачным голубым бассейном. В ролике Огневич рассказала, что ей очень понравилось это место и она планирует сюда вернуться, чтобы отдыхать, а не работать над клипом.

"Здесь можно спрятаться от всего мира", - подписала артистка одну из сторис, показывая пустынную территорию, где никого кроме съемочной группы нет. "Турция, я люблю тебя", - подписала еще одну сторис Злата.

Отметим, что ранее Огневич рассказывала поклонникам, как соскучилась по путешествиям и что собирается в отпуск аж в январе, так как сейчас у нее много работы. Среди прочего девушка упомянула, что побывала уже во многих странах, но больше всего мечтает попасть в Японию, причем весной, когда цветут сакуры.

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