Телеведущий Григорий Решетник показал необычное фото с новой героиней проэкта "Холостячка"

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует вместе с будущей главной "Холостячкой" страны.

В подписи к фотографии Григорий написал: "Уже в эту пятницу встретимся в студии с нашей новой "холостячкой" - невероятной Златой Огневич 💃🏻Вы же ждете шоу "Жизнь после проекта"?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию телеведущего, засыпая комплиментами их со Златой Огневич. "Не интересно, кто с кем после проекта !!!потому что проект на этот раз слишком фальшивый и сухой!", "Жаль ее потому что после хуевого Холостяка_еи смотреть Нико не будет..😢", "Я думала это Кристина , очень похожи 😮😁", "Какие вы милые", - пишут фанаты.

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