Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила новым образом жгучей брюнетки
Как передает Politeka.net, 30-летняя Санина обожает экспериментировать с внешностью. Ее бессменный стилист Слава Чайка не устает придумывать для своей музы удивительные наряды и прически. Для презентации нового альбома Санина приоделась особенно ярко. На голове у певицы красовался парик с темными волосами, а яркий макияж делал ее не похожей на себя. На фото Юлия сидела на диване в окружении коллег по группе.
«Мы знаем, что вы будете делать 29 мая! Несмотря на перенос шоу «Десять» на 18/06/22, в эту субботу мы встретимся со всеми, кто купил билеты на концерт! Для вас, друзья, мы подготовили онлайн презентацию нашего нового альбома!», - отметила Санина.
Поклонники пришли в восторг от новости. В комментариях они стали восхищаться образом Юлии и обсуждать предстоящую презентацию. Некоторые заметили, что новый образ полностью изменил певицу.
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«Какая хорошая новость», «Ой как мы ждём», «Сгораю от нетерпения», «Хана моим соседям», «Грядёт разрыв», «На себя не похожа тут», «Ох мы с вами споем, в разных уголках мира будут слышать!», «Кто эта девушка вторая слева, почему не подписана?», - пишут люди.
Напомним, что Санина из The Hardkiss в кожаном костюме показала кардинально новый образ: "Совсем другая".
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss во всем черном сделала заявление, вызвав ажиотаж в сети: «Юля, вы…».
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в красном позировала для мирового глянца: "Это лучшая иллюстрация".