Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила новым образом жгучей брюнетки

Как передает Politeka.net, 30-летняя Санина обожает экспериментировать с внешностью. Ее бессменный стилист Слава Чайка не устает придумывать для своей музы удивительные наряды и прически. Для презентации нового альбома Санина приоделась особенно ярко. На голове у певицы красовался парик с темными волосами, а яркий макияж делал ее не похожей на себя. На фото Юлия сидела на диване в окружении коллег по группе.

«Мы знаем, что вы будете делать 29 мая! Несмотря на перенос шоу «Десять» на 18/06/22, в эту субботу мы встретимся со всеми, кто купил билеты на концерт! Для вас, друзья, мы подготовили онлайн презентацию нашего нового альбома!», - отметила Санина.

Поклонники пришли в восторг от новости. В комментариях они стали восхищаться образом Юлии и обсуждать предстоящую презентацию. Некоторые заметили, что новый образ полностью изменил певицу.

«Какая хорошая новость», «Ой как мы ждём», «Сгораю от нетерпения», «Хана моим соседям», «Грядёт разрыв», «На себя не похожа тут», «Ох мы с вами споем, в разных уголках мира будут слышать!», «Кто эта девушка вторая слева, почему не подписана?», - пишут люди.

Напомним, что Санина из The Hardkiss в кожаном костюме показала кардинально новый образ: "Совсем другая".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss во всем черном сделала заявление, вызвав ажиотаж в сети: «Юля, вы…».

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в красном позировала для мирового глянца: "Это лучшая иллюстрация".