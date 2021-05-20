Солістка популярної групи The Hardkiss Юлія Саніна в образі стильної бізнесвумен здивувала вбранням

Юлія часто бере участь в тематичних фотосесіях, однак, на відміну від багатьох зірок, артистка віддає перевагу скромним і звичним для себе образам без зайвих перетворень. Ні зі стилем, ні з зачісками зірка не експериментує.

Проте, навіть найменша зміна звичного іміджу позитивно впливає на відгуки фанатів. Наприклад, нещодавно Юлія поділилася кадром, який був зроблений під час роботи для журналу «vogue ukraine». У чорному шкіряному костюмі і Лавандовій блузі насиченого відтінку Саніна підкорила публіку.

Сидячи перед об'єктивом з серйозним виразом обличчя і мінімумом деталей, зірці вдалося і так звернути на свій трохи бунтарський образ:

"Юля, спасибі за все!❤ ️ ; Ось це стиль😻 🙈; нереально красива💜; клас ! Такий непомітний макіяж ніжний, зовсім інша; ну прям мама Бос 2.0🥲 🤍; ікона❤️; на Яриму схожа😅; така сильно красива!😍4 вже біжу купувати 💔; Вау взагалі супер! 💣Топовий стиль🤟. 🕳 ; Природна краса ❤️", - пишуть в мережі.

Ми також писали, що нещодавно Юлія розповіла про не зовсім вдалий відпочинок.

"Насправді ми нормально заплатили за путівку. Але готель опинився серед будівництва, тому що він маленький і Новий. Дерева там ще не виросли. Дуже багато людей, які нас впізнавали, бо туди їздять українці.

Кавун був тільки в перші два дні, потім він зник. Потім зникли огірки з помідорами з меню. Коротше, вирішили, що пустеля - це не моє", - чесно розповіла Саніна і зареклася більше не їхати на відпочинок до Єгипту.

Нагадавши, Влад Яма посміявся над" ридаючою "Саніною з The Hardkiss:" плаче, тому що...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss зважилася на фото в купальнику, вразивши підкачаною фігурою: рідкісні кадри.

Також Politeka писала, що Саніної з The Hardkiss крупно не пощастило на відпочинку з сім'єю в Єгипті:"найгірший відпустку".