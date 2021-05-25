До чого ж гарна!

Фронтвумен популярної групи The Hardkiss Юлія Саніна вразила новим образом, який підготувала до виходу нового альбому

Як пише Politeka.net, замість скасованого концерту, який група збиралася присвятити 10-річчю колективу, The Hardkiss зібралися випустити новий альбом. На честь цього група створила унікальні футболки для своїх шанувальників. На фото Юлія продемонструвала одну з них. Вона позувала в чорній футболці з синім крилом на грудях. Total black образ завершували оригінальної форми окуляри. Природне освітлення зробило шкіру Юлії порцеляновою.

"Крилата і жива! Ексклюзивна оверсайз-футболка до релізу нового альбому. Увага: тираж - всього 100 шт!",- похвалилася Юлія новим мерчем, викликавши ажіотаж в мережі.

У коментарях ефектній брюнетці залишили масу приємних слів і відгуків про фірмовий одяг.

"Юля, ви мій краш", «терміново треба мені таке», «красуня», «Ваууу, ви дуже красива, найкраща співачка в Україні. Ваша група і Ваші пісні найкрутіші», «дуже крута футболка», "неперевершена", "крутий Лук! Як круто краса», "не знаю, хто цей хитрун з синіми крилами, але знайшов же де заховатися", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss з короткою стрижкою вразила незвичайним кольором волосся: "більше подобається справжня Юля...".

А ще Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в червоному позувала для світового глянцю:"це найкраща ілюстрація".

Також Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss з гордістю повідомила про нове досягнення:"Готова розправити крила і полетіти".