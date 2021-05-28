Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару растрогала публику нежным образом

34-летняя актриса, окончившая факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета, решила все же связать свою жизнь со сценой. Сопонару подалась в театральную студию «Черный Квадрат» в Киеве, а также была участницей команды КВН «Винницкие перцы». Сейчас является актрисой юмористических шоу «Женский квартал», «Игры приколов» и в составе команды «Винницкие» принимает участие в шоу «Лига Смеха».

Обладательница завидных форм, Ирина, частенько радует поклонников яркими образами и откровенными снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На новом фото, которым поделилась в соцсети, звезда предстала в стильном наряде: черной косухе, передает Politeka.net. Лук дополнил эффектный макияж и украишения на шее в несколько шаров. Блондинка продемонстрировала свое лицо в лучах солнца, слегка приоткрыв рот, чтобы добавить образу сексуальности.

"Доброе утро солнышко", - подписала кадр актриса.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав Сопонару комплиментами:

"👏👏👏Вааау Гарненька!"

"Со всего вашего сериала, вы самая кпасивая👍🌺🌹🌷"

"Доброго ранку красуне ❣️ Гарного настрою ! Have a good day ❣️😀😀😀😀😀"

"Люблю вас 😍😍😍😍"

"Красотка нериалка💅"

"Любите меня вот такая Я❤️ "

"💋💋💋💋💋beautiful and sexy girl💖💖💖💖💖 "

"Много функциональный человек, Красивая Умная. 😍😍😍 "

"Сексуальна дівчина😍"



"Я тебя аж не узнал! Красоточка!)"

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции: "Ирочка, я...".