Певица и актриса Дженнифер Лопес в маленьком белом топике не скрывает силу своей привлекательности

Артистка через месяц отметит 52-летие, поэтому поражает своей красотой. По мнению фанатов, звезда вообще не стареет, а ее рвение к занятиям в спортзале действительно пример для многих. В праздник, перед работой или важными встречами – Лопес никогда не пропустит занятия.

Причем звезда и не скромничает, на тренировки она, как можно заметить на фото, выбирает довольно открытые наряды. Маленький белый топик, а также узкие лосины с разноцветным принтом и высокой посадкой отлично демонстрируют формы исполнительницы в выгодном свете.

Фанаты не могут остаться равнодушными к виду 51-летней Дженнифер:

«Ей так комфортно с собой. Мне нравится атмосфера, которую она посылает на этой фотографии; такая роскошная дива, не стесняется; Действительно❤; Ваш истинный язык тела многое показывает! Как ты говоришь люби себя и всегда будешь счастлив; Доброе утро, Джло; отлично преобразилась; Не переставайте, спасибо; трудно поверить в эту молодость».

Что же касается ухода за кожей, то здесь у артистки свои предпочтения: она имеет четкий план питания, отказалась от всех напитков, кроме воды и сока, а также регулярно увлажняет кожу и пьет очень много воды. На одном из последних селфи хорошо видно, почему Лопес не смущается показывать и пресс.

На пике популярности Дженнифер даже смогла открыть собственный бренд косметики, ведь может утверждать, что благодаря правильному уходу она всегда молода, с этим, как можно заметить, и согласны фанаты.

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".