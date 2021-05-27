Украинская певица, экс-ВИА Гра и подруга Миша Романова, которая дружит с исполнителем Максом Барских, показала, как эффектно двигается

Артистка обладает идеальной фигурой, и для этого ей пришлось отказаться от определенных продуктов, передает Politeka.net. Миша не употребляет сахар, мучное, жаренную и жирную пищу, также она не ест после семи вечера.

Кроме того, каждый день артистка старается заниматься спортом, и даже на гастролях тренируется в гостиничном номере, используя специальные резинки.

Результаты говорят сами за себя, и роскошная блондинка может позволить себе любой наряд. Так, в своем сторис Миша предстала в черном коротком платье, которое подчеркнуло ее пышные формы и тонкую талию. Также благодаря длине наряда можно было разглядеть стройные подкаченные ножки на шпильках.

Романова двигала ягодицами в стиле тверк. При этом она улыбалась и смотрела в камеру.

"Миша такая Миша", - подписала кадры певица.

Стоит отметить, что видео было сделано в перерывах между новой фотосъемкой.

Отметим, в одном из интервью Миша рассказала, что набирала вес, а чтобы его сбросить приходилось тяжело работать, из-за чего у нее развилась дисциплина. Сейчас она держит свой стабильный вес в 52 кг при росте 167.

Исполнительница ухаживает за собой, еще и делая моделирующий массаж лица и тела, в результате ее кожа всегда выглядит молодой и здоровой, а массаж позволяет скорректировать контуры фигуры.

Напомним, что экс-солистка ВИА Гры Миша Романова в мини-бикини приняла опасную позу среди волн и камней: "Дикая львица".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Романова перед Максом Барских выставила напоказ пышные формы: "Наконец-то встретились".

Также Politeka писала, что подруга Макса Барских Романова с вырезами на бедрах восхитила видом: "Обязательно замечайте...".