Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, как готовит свое тело к лету

В прошлом году на 24-летнюю бывшую гимнастку свалилась небывалая слава после того, как она заполучила заветное кольцо от "Холостяка" Михайлюка в финале шоу. И хоть отношения у пары не сложились (расстались через три недели после завершения съемок, когда Макс признался девушке, что у него был секс с другой участницей проекта), Даша все равно полюбилась украинцам.

За жизнью длинноногой красотки наблюдают почти 300 тыс. подписчиков в Инстаграм. На новых кадрах Ульянова показала, как занимается в зале под контролем тренера, передает Politeka.net.

Похоже, на этой тренировке особое внимание девушка уделила ягодицам. Даша даже воспользовалась утяжелителями для лучшего результата.

«Прессик держи. Вот, хорошо. И еще», - слышен голос тренера за кадром.

Напомним, недавно Ульянова рассказала, как пострадала от публичности.

"На сегодняшний день я поняла одно: что бы ты не сказал, какую бы точку зрения не пытался донести - тебя все равно захейтят) обратная сторона публичности. Чего уж говорить, если некоторые умудряются хейтить мое родимое пятно 😅 Но я рада, что на меня подписаны прекрасные адекватные люди, которые даже, если не согласны с моим мнением, не переходят на личности❤️", - поделилась она.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова задрала ногу, показав мастерство акробатики на пляже: "Баловница".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Ульянова похвасталась новым "другом" на Сейшелах: "Цапнет...".

Также Politeka писала, Победительница "Холостяка" Ульянова показала чудеса растяжки под пальмами: "Хватит издеваться...".