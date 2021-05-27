Дочь Анастасии Заворотнюк, состояние которой на фоне болезни вновь ухудшилось, откровенно рассказала, как на нее повлияла беда с мамой

Как известно, с 2018 года известная российская актриса, которая прославилась своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня», борется со страшным заболеванием – у нее обнаружили рак мозга. В 2019 году после курса лечения Заворотнюк стало лучше, и она вошла в стадию ремиссии, однако на днях близкие к актрисе источники рассказали, что болезнь вернулась и состояние звезды резко ухудшилось.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм дочь актрисы, Анна Заворотнюк, призналась, что из-за болезни матери ей довелось узнать, что такое депрессия.

«Случилась страшная болезнь моей мамы, которая перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Когда я выздоровею полностью и найду в себе силы рассказать вам свою историю, я обязательно это сделаю», - написала девушка.

Она подчеркнула, что хотела бы, чтобы ее опыт мог помочь другим людям, которые переживают тяжелые периоды.

«Все, что я имею сейчас и то, как я мыслю, как я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением, это был невероятно тяжелый для меня путь. Я узнала, что такое настоящая депрессия и как важно любить жизнь и несмотря ни на что не сдаваться», - написала Заворотнюк-младшая.

Стоит отметить, что этот пост в своем Инстаграм девушка опубликовала на следующий день после новостей об ухудшении состояния ее матери.

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