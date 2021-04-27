Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась своим несчастьем с публикой

Как передает Politeka.net, 25-летняя девушка, которая пошла по стопам матери и стала актрисой, рассказала детали о своем недуге и нынешнем состоянии в "сториз" в Инстаграм.

Медики обнаружили у Заворотнюк-младшей хроническое воспаление глазного века. По словам наследницы звезды сериала «Моя прекрасная няня», левый глаз у нее покраснел, скорее всего, из-за аллергии, но капли и мази эффекта не дают.

В настоящее время веко сильно распухло, девушке даже приходится надевать очки на улице.

"Уже почти три недели так хожу, не представляю на сколько хватит терпения", - поделилась Анна.

Дочь Заворотнюк боится хирургического вмешательства и советуется с подписчиками, что делать.

"Страшно боюсь, если понадобится операция... Врач сказал, что почему-то именно сейчас эта проблема у очень многих", - сообщила девушка.

"У моего ребенка был, тоже говорили, что надо будет удалять, но мы справились. Долго, правда, лечили, но помогла мазь и капли"; "У Ани Седоковой так же, недавно оперировали...", - пишут ей в комментариях.

Напомним, Анастасия Заворотнюк более двух лет борется с онкологией. Ей диагностировали глиобластому. Это одна из самых агрессивных опухолей головного мозга. О своей страшной болезни актриса узнала спустя несколько месяцев после появления на свет третьего ребенка. Пройдя через несколько операций и реабилитацию, в настоящее время появилась информация, что актриса уже начала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Близкие ограждают ее от лишнего внимания со стороны журналистов, поэтому все эти года Анастасия хранит молчание, не разу не дав комментарий о своем состоянии.

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