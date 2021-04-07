Анастасия Завортнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, 3 апреля исполнилось 50 лет

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук прокомментировала состояние Заворотнюк, отметим. что ей сейчас не до поздравлений, нузно подождать, показа звезда сериала "Моя прекрасная няня" пойдет на поправку, пишет «Стархит».

«Я ее поздравлю, когда все это будет позади. А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим — у нее такой настрой, который поддерживает ее семья: муж Петр, дети, а также врачи — что очень важно», - заявила Бондарчук.

С такой позицией согласен и Николай Цискаридзе, который близко общается с родными тяжелобольной актрисы.

«Дай Бог, чтобы это быстрее закончилось, и Настя смогла вести полноценный образ жизни… Сейчас я, к сожалению, много чего знаю о ней — того, чего не надо знать... Рад, что какие-то детали не всплыли. Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышеву и родителям, и даже санитарам! Всем спасибо, что они не поступили так же, как со многими, скажем так, не последними людьми в мире — ничего не всплыло», — рассказал артист балета.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк уже начала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, но близкие ограждают ее от лишнего внимания со стороны журналистов.

Звезда «Моей прекрасной няни» уже более двух лет борется с тяжким недугом и не выходит на связь.

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