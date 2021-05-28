66-летний певец Борис Моисеев, который несколько лет назад пережил инсульт, и давно не появлялся на публике, пришел на пышное празднование дня рождения Кристины Орбакайте

В Сети появилось фото, на котором запечатлено, как Моисеева обнимает Алла Пугачева, пишет Politeka.net.

Примадонна появилась на празднике в нюдовом платье из шифона, расшитом цветами. Свой образ она дополнила широким ремнем, маленькой сумкой, а также модными туфлями в одной цветовой гамме. Пугачева сделала пышную прическу и не забыла о праздничном макияже. На фото она просто светилась.

Чего не скажешь про Моисеева. Видно, что перенесенные испытания сказались на его внешности.

За столом артист дальновидно надел черную маску, хотя остальные присутствующие этого не делали.

В Сети отмечают, что даже не смогли сразу узнать Моисеева на фото. Артисту желают здоровья.

«Боренька мы любим тебя», «Алла Борисовна в роскошном платье!!!🔥. Борису желаю здоровья», «Боре здоровья. Какие у сего уставшие глазки», «Бориске совсем плохо», «Очень приятно смотреть на это фото. Дружба на всю жизнь», «Боже, вот что значит инсульт...», «Выздоравливай Борис», - пишут в комментариях.

Как известно, Борис Моисеев в декабре 2010 года перенес инсульт, после которого так и не смог полностью восстановиться — у 66-летнего артиста парализованы верхняя губа и левая рука, затруднена речь.

В сентябре 2020 года близкие артиста сообщили, что его состояние ухудшилось. СМИ со ссылкой на адвоката, телевизионного эксперта Тамару Пухову писали, что прикованный к постели Моисеев оказался без средств к существованию, ему даже не на что купить продуктов.

Однако сам Борис Моисеев это опровергал.

«Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», - говорил артист.

Напомним, Пугачева не сдержала чувств к разбитому инсультом Моисееву: «Боряшка, люблю…»

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