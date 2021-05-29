Известная украинская певица Наталья Могилевская посетила утренний эфир, сделав признание перед украинцами

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская уже много лет радует украинцев своим творчеством. Буквально на днях красотка выпустила новую песню "До Дна", которая уже набрала более миллионов просмотров на Ютубе. Наталья настолько популярна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где певица делиться не только творчеством, но и личным.

Так случилось и в этот раз. Наталья показала, как ходила на один из утренних эфиров, где призналась, что набрала:

"Сегодня я рассказала, что поправилась. До лета осталось 3 дня, нужно экстренно худеть.

Призвала к помощи самых звездных похудаторов Аниту Луценко и Наталью Самойленко", - написала Наталья.

На фотографиях Могилевская была в платье и желтых кроссовках.

Фанаты сразу начали комментировать фото:

"Желтый цвет, обожаю", "Классная, яркая", "Какая красивая", "О, такой вид, супер", "Мне тоже нужно спортом заняться, но никак себя не заставлю. Осталось ещё пару кг сбросить и всё никак. 40 кг сбросила, а вот последняя пара килограмм не поддаётся", "Время повернула вспять)) Девчонка прямо".

Напомним, Наталья Могилевская с вырезом от бедра раскрепостилась перед молодыми красавцами

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