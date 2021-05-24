Известная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась успехами своего нового клипа

Как пишет Politeka.net, недавно певица презентовала новую песню на русском языке и клип к ней. В видео 45-летняя Могилевская предстала в образе жаркой соблазнительницы. Всего за несколько дней клип имел небывалый успех.

«1 000 000 просмотров в YouTube! #ДоДна. Спасибо, мои любимые, за ваши просмотры, лайки, комменты и вашу реакцию!», - сообщила поклонникам Могилевская.

В комментариях стали поздравлять артистку, но нашлись и те, кто раскритиковал ее работу, назвав банальной и скучной.

«Мне не понравился, банальщина», «Юхуууууу. Клааааасссс! Наталья, будет ещё больше! Это только 3 дня прошло)», «Самая лучшая из всех!», «Я слышу мотивы Макса Барского», «Песня вау. Это именно то, что будет у меня в проигрывателе на повторе! Наташа, какая Вы нереально крутая», «Это заслуженно! Дальше больше!», «Песня супер, а клип любительский, извините, очень мне нравится ваше творчество, но по сравнению с другими вашими клипами, этот отстаёт», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Могилевская засветилась в наряде, который использовала для последнего образа в клипе. Артистка стояла на кухне в оранжевом платье с украшениями, а в руках держала тарелку с овощами и фруктами.

Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".

А еще Politeka писала, что Могилевская призналась, что случилось с ее заграничным ухажером: "Любовь не была настоящей...".

Также Politeka сообщала, что Могилевская раскрыла неожиданную правду о своем происхождении: "Всегда стеснялась...".