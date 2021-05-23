Співачка Наталія Могилевська, окрилена атмосферою "VIVA! AWARDS", зробила кілька несподіваних зізнань про особисте життя

45-річна артистка, як відомо, засвітилася днями на червоній доріжці вручення премії "VIVA! AWARDS". Журналістці програми "Зірковий шлях" вдалося поставити Наталії кілька цікавих питань про те, чи вільне її серце зараз і як взагалі у неї йдуть справи на особистому фронті. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

Так, ще до карантину, ходили чутки, що у Могилевської є коханий за кордоном. Ведуча натякнула, що у багатьох відносини на відстані зазнали фіаско, з урахуванням початку пандемії і закритих кордонів.

"Якщо такі речі, як кордони або локдаун, перешкоджають людям мати відносини, це означає, що любов не була справжньою. Тому, може бути, і моя любов не була такою справжньою, і вона теж перервалася", - з ноткою печалі прокоментувала Наталя.

Але довго страждати на самоті, судячи з усього, співачці не довелося.

"У пристрасної брюнетки... завжди хтось живе в серці, киплять пристрасті, щось відбувається, тому, безумовно, я закохана!", - заінтригувала Могилевська, коментуючи своє особисте життя на даний момент.

Раніше в Мережі подейкували про роман співачки з бізнесменом з Києва Олегом Рижовим. Чутки поповозли після того, як в кінці минулого року парочка з'явилася разом на Тижні моди. Вони вели себе, як закохані, тому в Мережі тут же припустили очевидне. Пізніше Могилевська виправдовувалася, мовляв, вони з мільйонером Рижовим тільки друзі, і пов'язує їх лише загальний проект.

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