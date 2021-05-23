Певица Наталья Могилевская, окрыленная атмосферой "VIVA! AWARDS", сделала несколько неожиданных признаний о личной жизни
45-летняя артистка, как известно, засветилась на днях на красной дорожке вручения премии "VIVA! AWARDS". Журналистке программы "Зірковий шлях" удалось задать Наталье несколько интересных вопросов о том, свободно ли ее сердце сейчас и как вообще у нее обстоят дела на личном фронте. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, еще до карантина, ходили слухи, что у Могилевской есть возлюбленный за рубежом. Ведущая намекнула, что у многих отношения на расстоянии потерпели фиаско, с учетом начала пандемии и закрытых границ.
"Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Потому, может быть, и моя любовь не была такой настоящей, и она тоже прервалась", - с ноткой печали прокомментировала Наталья.
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Но долго страдать в одиночестве, судя по всему, певице не пришлось.
"У страстной брюнетки... всегда кто-то живет в сердце, кипят страсти, что-то происходит, поэтому, безусловно, я влюблена!", - заинтриговала Могилевская, комментируя свою личную жизнь на данный момент.
Ранее в Сети поговаривали о романе певицы с бизнесменом из Киева Олегом Рыжовым. Слухи пополозли после того, как в конце прошлого года парочка появилась вместе на Неделе моды. Они вели себя, как влюбленные, поэтому в Сети тут же предположили очевидное. Позднее Могилевская оправдывалась, мол, они с миллионером Рыжовым только друзья, и связывает их лишь общий проект.
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