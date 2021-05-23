Певица Наталья Могилевская, окрыленная атмосферой "VIVA! AWARDS", сделала несколько неожиданных признаний о личной жизни

45-летняя артистка, как известно, засветилась на днях на красной дорожке вручения премии "VIVA! AWARDS". Журналистке программы "Зірковий шлях" удалось задать Наталье несколько интересных вопросов о том, свободно ли ее сердце сейчас и как вообще у нее обстоят дела на личном фронте. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, еще до карантина, ходили слухи, что у Могилевской есть возлюбленный за рубежом. Ведущая намекнула, что у многих отношения на расстоянии потерпели фиаско, с учетом начала пандемии и закрытых границ.

"Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Потому, может быть, и моя любовь не была такой настоящей, и она тоже прервалась", - с ноткой печали прокомментировала Наталья.

Но долго страдать в одиночестве, судя по всему, певице не пришлось.

"У страстной брюнетки... всегда кто-то живет в сердце, кипят страсти, что-то происходит, поэтому, безусловно, я влюблена!", - заинтриговала Могилевская, комментируя свою личную жизнь на данный момент.

Ранее в Сети поговаривали о романе певицы с бизнесменом из Киева Олегом Рыжовым. Слухи пополозли после того, как в конце прошлого года парочка появилась вместе на Неделе моды. Они вели себя, как влюбленные, поэтому в Сети тут же предположили очевидное. Позднее Могилевская оправдывалась, мол, они с миллионером Рыжовым только друзья, и связывает их лишь общий проект.

Напомним, что похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж".