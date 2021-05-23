Відома співачка Наталія Могилевська розповіла несподівані деталі про себе
Зірка завжди відрізнялася вогненним темпераментом, передає Politeka.net. Образи української красуні просто заворожують.
В інтерв'ю Каті Осадчій у передачі "Світське життя" Могилевська розповіла правду про своє походження. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Виявилося, у артистки є в роду болгари, про що раніше вона не говорила.
За словами зірки, вона завжди соромилася свого походження, адже хотіла бути скандинавською стильною блондинкою, але насправді вона - пристрасна брюнетка. Зірка наполовину болгарка, адже її мама родом з цієї країни.
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Також Могилевська заявила, що напередодні літа вирішила оголосити війну зайвій вазі, адже набрала кілограми під час локдауну. Зірка впевнена, що в боротьбі їй допоможуть шанувальники, які її мотивують.
Нагадаємо, Наталія Могилевська кілька років тому набирала зайві кілограми, але завдяки роботі над собою їй вдалося скинути 25 кілограмів.
Зірка схудла, завдяки спеціальній системі харчування, яка передбачає розумне споживання калорій з усіма потрібними мікроелементами, але виключає стан голоду, яке викликає гастрит і інші проблеми з ШКТ.
"Тільки здоровий і комфортний спосіб життя і харчування. Потроху змінюючи свої звички можна прийти до приголомшливого результату", - поділилася одного разу артистка.
Нагадаємо, що схудла Могилевська в довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "красуня з великої літери!".
Як повідомляла Politeka, Могилевська здивувала зовнішністю в звичайному житті, халат і ложка в роті: "Випендреж".