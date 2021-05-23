Відома співачка Наталія Могилевська розповіла несподівані деталі про себе

Зірка завжди відрізнялася вогненним темпераментом, передає Politeka.net. Образи української красуні просто заворожують.

В інтерв'ю Каті Осадчій у передачі "Світське життя" Могилевська розповіла правду про своє походження. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Виявилося, у артистки є в роду болгари, про що раніше вона не говорила.

За словами зірки, вона завжди соромилася свого походження, адже хотіла бути скандинавською стильною блондинкою, але насправді вона - пристрасна брюнетка. Зірка наполовину болгарка, адже її мама родом з цієї країни.