Співачка розповіла, ким вона вважає свого друга

Відома співачка Наталія Могилевська не змогла стримати сліз через свого друга

Артистка вже більше двох десятків років на сцені, передає Politeka.net. Завдяки своїй творчості Наталя завоювала величезну популярність.

Зірка не забуває людей, які допомогли їй досягти великих висот. Так, Могилевська показала музиканта і композитора Сергія Підкауру, який написав їй такі хіти, як: «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Він не сказав ні слова» та інші.

Зірка не змогла приховати сліз за лаштунками, коли композитора нагородили на Національній музичній премії - «Українська Пісня року».

Артистка йшла поруч з музикантом, а потім стала його обіймати і цілувати.

"Дуже рада! Дуже!",- промовила Наталя, а за кадром хтось вигукнув: "Тихо! Не знімайте!".

Артистка додала, що вся в сльозах.

Пізніше співачка записала ще одне сторі з другом.

"Я так рада за тебе, ти не уявляєш. Я просто вважаю, що Сергій - сучасний український класик. Це людина, яку будуть вивчати в школі, приголомшливі вірші, така чуттєва лірика", - вимовила артистка.

Зазначимо, сама Наталя на концерті, присвяченому премії виконала композицію» відірватися від землі", також отримавши заслужену нагороду.

Зазначимо, Наталія Могилевська була в помаранчевій сукні оранжевого кольору з високим вирізом на нозі, шлейфом і об'ємними рукавами. Наряд викликав захват у користувачів мережі.

Нагадаємо, що схудла Могилевська в довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "красуня з великої літери!".

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