Известная певица Наталья Могилевская показала свое преображение
Звезда умеет привлечь к себе внимание, выбирая яркие образы, передает Politeka.net. В частности, недавно артистка пришла на одну из украинских премий в оранжевом платье с длинным разрезом, оголяющем ножку.
Красотка просто произвела фурор и получила массу комплиментов.
В своих аккаунтах в Инстаграм и Тик Ток артистка показала в шутливой форме кадры своего преображения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах "волшебства" певица предстала в сером халате, а потом брызгая на себя духи, показала, как одним движением пальца превращается в нарядную красотку.
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Публикация в Тик Ток собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Наталья слушаю вас с детства и очень люблю. Хотелось бы услышать вашу песню Ла ла ла 🥰", "Наталочка, вы прекрасны", "Наталья как всегда!) супер!!)", "Красотка", "Обожаю Наташу!🥰Умница! Красотулечка!!! Талант! Индивидуальность!😍👍👏👏💖🌹", "я люблю тебя крошка", "Красота вы наша. Обожаю", "Богиня ❤️💐💐💐💐💐💐😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали - Наталья Могилевская недавно призналась, что у нее в роду есть болгары. Мама звезды родом из Болгарии.
По словам артистки, она всегда стеснялась своего происхождения, ведь хотела быть скандинавской стильной блондинкой, но на самом деле она - страстная брюнетка.
Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".
А еще Politeka писала, что Могилевская призналась, что случилось с ее заграничным ухажером: "Любовь не была настоящей...".
Также Politeka сообщала, что Могилевская раскрыла неожиданную правду о своем происхождении: "Всегда стеснялась...".