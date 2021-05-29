Марта Адамчук из "Женского Квартала" удивила шикарным платьем

Как сообщает Politeka.net, Марта Адамчук известна благодаря своему участию в "Женском Квартале". Однако вы ранее могли увидеть ее в шоу "Голос країни", "Х-фактор" и "Танці з зірками".

Несмотря на плотный график, девушка активно ведет страницу в Instagram. В этот раз девушку поздравили с днем рождения, опубликовав поздравление в официальном аккаунте "Женсокго квартала" в Инстаграм.

На свежем фото певица предстала в соблазнительном образе, облачившись в красивое мятное платье. Марта подчеркнула формы шикарным платьем мятного цвета с прозрачными рукавами. Благодаря хайлайтеру, кожа звезды будто светится изнутри, макияж также сделан с использованием красной помады и выполнен в ярких тонах. Волосы красиво разлетаюся, будто на ветру.

"Сегодня День рождения у нашей единственной и неповторимой Марты Адамчук. Поздравляем от всего коллектива и желаем вдохновения, неисчерпаемых возможностей и любви вокруг!

Пишите свои поздравления марте в комментариях", - сказано в сообщении.

Украинцы оценили образ и принялись осыпать Марту комплиментами, при этом многие отметили, что на фото она похожа на Кармен – одну из самых ярких оперных героинь.

"С днём рождения, Марточка!!!! Всего самого наилучшего! ", " Марточко, з Днем народження вас. Залишайтесь завжди такою королевою, життєрадісною, щасливою. І Щоб ваша чарівна, мила посмішка ніколи не зникала з ваших вуст.🌹🌹🌹💛💛 ".

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