Певица Даша Астафьева часто появляется на публике в стильных и ярких нарядах, показывая себя в новых образах
Несмотря на то, что сейчас исполнительница довольно редко выступает, Даша занимается разными проектами, является рекламным представителем известного косметического бренда, уже попробовала себя в роли диджея и не собирается останавливаться на достигнутом.
Так, в этот раз артистка в нюдовом облегающем платье с открытым декольте показала украинкам, как защититься от солнца летом. Певица стоит и держит в руках защитный сперй. На следующем снимке Даша в бежевом сдельном боди выгнула спинку и тоже показывает средство от солнца.
Необычная накидка сеточкой дополнила лук артистки, а легкий макияж без очевидных акцентов сделал ее образ более стильным.
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"За минуту до лета. Хочу всего лишь убедиться, что каждый из вас осведомлён и вооружён правильной информацией о защитных средствах). Уверенна, что большинство моих виртуальных гостей тут, знают, что означают цифры 15/30/50 после заветных SPF )
Но, как напоминалку вам и себе, оставлю эту инфо здесь.
SPF [ SunProtectFactor] - защита от UVB излучения. Цифры, которые обычно следуют за этими заветными буквами, указывают на количество времени, которое можно проводить в безопасности после нанесения средства. Для понимания своего лимита пребывания на солнце, мы умножаем 15/30/50 на 5. Получаем соответственно свой комфортный отрезок для общения с природой)", - обратилась артистка к укаринцам.
Астафьева посоветовала круглый год ухаживать за своим телом и лицом с удовольствием, и знать, что мы в вас влюбляемся больше и больше!
Пользователи прокомментировали пост Астафьевой: "Сияй Даша 👌", "Конфетка...🔥", "Красивые глаза 🔥", "Українська Даша Белучі ❤️", "Даша - ты огонь".
Не так давно артистка решила опубликовать несколько фото, на которых предстала в достаточно смелом и провокационном образе. На Даше был довольно простой, но открытый наряд. Сеточка вместо блузки и кофты, а также черное белье с высокой посадкой.
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