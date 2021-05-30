Певица Даша Астафьева часто появляется на публике в стильных и ярких нарядах, показывая себя в новых образах

Несмотря на то, что сейчас исполнительница довольно редко выступает, Даша занимается разными проектами, является рекламным представителем известного косметического бренда, уже попробовала себя в роли диджея и не собирается останавливаться на достигнутом.

Так, в этот раз артистка в нюдовом облегающем платье с открытым декольте показала украинкам, как защититься от солнца летом. Певица стоит и держит в руках защитный сперй. На следующем снимке Даша в бежевом сдельном боди выгнула спинку и тоже показывает средство от солнца.

Необычная накидка сеточкой дополнила лук артистки, а легкий макияж без очевидных акцентов сделал ее образ более стильным.

"За минуту до лета. Хочу всего лишь убедиться, что каждый из вас осведомлён и вооружён правильной информацией о защитных средствах). Уверенна, что большинство моих виртуальных гостей тут, знают, что означают цифры 15/30/50 после заветных SPF )

Но, как напоминалку вам и себе, оставлю эту инфо здесь.

SPF [ SunProtectFactor] - защита от UVB излучения. Цифры, которые обычно следуют за этими заветными буквами, указывают на количество времени, которое можно проводить в безопасности после нанесения средства. Для понимания своего лимита пребывания на солнце, мы умножаем 15/30/50 на 5. Получаем соответственно свой комфортный отрезок для общения с природой)", - обратилась артистка к укаринцам.

Астафьева посоветовала круглый год ухаживать за своим телом и лицом с удовольствием, и знать, что мы в вас влюбляемся больше и больше!

Пользователи прокомментировали пост Астафьевой: "Сияй Даша 👌", "Конфетка...🔥", "Красивые глаза 🔥", "Українська Даша Белучі ❤️", "Даша - ты огонь".

Не так давно артистка решила опубликовать несколько фото, на которых предстала в достаточно смелом и провокационном образе. На Даше был довольно простой, но открытый наряд. Сеточка вместо блузки и кофты, а также черное белье с высокой посадкой.

Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".

Как сообщала Politeka, как Даша Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".

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