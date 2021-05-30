Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала соблазнительное фото

Как сообщает Politeka.net, актриса Ирина Сопонару на юмористической сцене уже 18 лет. Эта стройная блондинка могла бы собирать награды на конкурсах красоты, зато приобретает их своим чувством юмора.

В перерывах между сьемками она успевает порадовать своих поклонников, выкладывая соблазнительные снимки в сети Instagram.

Ирина Сопонару позирует в длинном пиджаке, под которым видно белую футболку, а также мини-юбке черного цвета. Горячий образ она примерила у себя дома перед зеркалом. Создается впечатление, что артистка собирается на прогулку, потому образ дополнили обувь на высоком каблуке и аксессуары - тонкие браслеты и длинные цепочки.

Ирина стоит в коридоре, собираясь выйти из домаа. Безупречный тон с легким блеском, яркие губы и серые тени, которые сделали глаза девушки еще более яркими и сияющими. Выглядит она ярко и невероятно соблазнительно.

В комментариях фолловеры восхитились внешним видом знойной блондинки, отметив, что ее фигура просто прекрасная.

"Красота", "Вау", "Хорошие ножки ! Красавица!", "Ируся ты прелесть 😍", "Пол жизни отдал бы за эти ноги", "Серьёзная тьотя", "Красотулька".

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха.

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции.