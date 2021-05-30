Российский певец Филипп Киркоров во всю веселится с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давидом Манукяном, известным как Дава

Соответствующее видео обнародовал сам Филипп Бедросович у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)

«Настроение - воскресенье!💥 Время танцевать 🕺🏻», - написал российский певец.

Не секрет, что сейчас Киркоров и Дава стали чуть ли не лучшими друзьями, они снимают совместные клипы, ходят вместе на светские мероприятия и появляются вдвоем на телевидении.

И вот теперь напялив перья Дава и Бедросович нелепо танцуют под зажигательную музыку прямо на кухне.

Если раньше Дава хайповал на имени Бузовой, то теперь стал пиарится за счет Киркорова. В Instagram уже появляются комментарии о том, что Киркоров нашел очередную любовь, отмечая, что Филипп отбил Даву у Бузвой.

«Он к вам переселился😢😂?»,

"Омерзительное зрелище",

«Видимо Бузова поднадоела»,

«Голубки прям»,

«Филипп? А когда петь то начнёте хорошие песни?»,

«Уже отпел. Пенсионный возраст- время отдых»,

«теперь начал скакать и получать за это денюжку»,

«Приколисты!!!! Шикарно!!!!🔥🔥»

«Жду от вас ещё какую-нибудь классную тандемную работу, уверена, не я одна🙌🏻», - пишут в сети.

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