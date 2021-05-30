Российский певец Филипп Киркоров во всю веселится с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давидом Манукяном, известным как Дава
Соответствующее видео обнародовал сам Филипп Бедросович у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)
«Настроение - воскресенье!💥 Время танцевать 🕺🏻», - написал российский певец.
Не секрет, что сейчас Киркоров и Дава стали чуть ли не лучшими друзьями, они снимают совместные клипы, ходят вместе на светские мероприятия и появляются вдвоем на телевидении.
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И вот теперь напялив перья Дава и Бедросович нелепо танцуют под зажигательную музыку прямо на кухне.
Если раньше Дава хайповал на имени Бузовой, то теперь стал пиарится за счет Киркорова. В Instagram уже появляются комментарии о том, что Киркоров нашел очередную любовь, отмечая, что Филипп отбил Даву у Бузвой.
«Он к вам переселился😢😂?»,
"Омерзительное зрелище",
«Видимо Бузова поднадоела»,
«Голубки прям»,
«Филипп? А когда петь то начнёте хорошие песни?»,
«Уже отпел. Пенсионный возраст- время отдых»,
«теперь начал скакать и получать за это денюжку»,
«Приколисты!!!! Шикарно!!!!🔥🔥»
«Жду от вас ещё какую-нибудь классную тандемную работу, уверена, не я одна🙌🏻», - пишут в сети.
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