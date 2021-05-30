Известная актриса Моника Беллуччи показала себя, обратившись к мам
Как пишет Politeka.net, 56-летняя Моника Беллуччи стала известной на весь мир актрисой. Красотка еще в 90-х вышла замуж за актера Венсана Касселя, от которого родила дочерей Деву и Леони. Старшей красотке 16 лет, а младшей - 11. В этот раз Беллуччи решила в Инстаграм вспомнить, как выглядели девочки совсем крошками.
Моника показала два кадра, на одном из которых держала кроху Деву, а на втором - Леони. Снимки получились очень нежными и будоражащими.
"Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы меня учите каждый день. С Днем Рождения всех мам", - написала Моника.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением: "Нужно экстренно худеть"
Юная фаворитка Олега Винника покорила пляжным фото с возлюбленным: "Без лишних слов"
Внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... "
Трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти»
Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ты делаешь мои дни прекрасными", "Итальянский язык полностью отрицается?", "красиво и очень трогательно", "Я так тебя люблю. С днём рождения тебя супер мама", "С Днем Матери, Прекрасная мама", "Я хочу сфотографироваться с Моникой, которая для меня самая красивая женщина в мире".
Сообщалось, что знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи умеет показать идеальный вид на съемке в любом образе.
На фоне бассейна звезда позировала в простом свободном белом наряде. Одежда скрыла фигуру Беллуччи, но при этом открыла выгодный обзор на ее загорелые и стройные ноги. А вот открытая зона декольте смотрелась лучше всего.
Напомним, Моника Беллуччи кокетливо открыла декольте, склонившись на камеру
А еще Politeka писала, что Моника Беллуччи обтянула пышную фигуру атласным черным боди
Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в прозрачной кофте и корсете показала, чем покоряет мужчин