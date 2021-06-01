Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару снова экспериментировала со стилем для новой фотосессии

Как можно чаще меня образы, стройная артистка привыкла быть разной пере фотографами. Накладные локоны, открытые платья, смелые платья с вырезами, порой, могут преобразить до неузнаваемости.

И при этом Сопонару остается собой после работы – светловолосой красоткой, имеющей собственный уникальный стиль. Как видно на фото, все чаще Ирина появляется перед объективом в чем-то новом.

Два кадра хорошо продемонстрировали, какой разной исполнительница может быть. С ярко-голубым париком и украшениями на волосах, Ирина предстала в неком волшебном луке.

«Ч/б или colourful? @marta_adamchuk @nagolovy», - коротко написала Сопонару, отмечая коллегу и талантливого фотографа, которая делает оригинальные снимки для товарищей по сцене – Марту Адамчук.

«Color ; Цветная конечно🙂; цветная конечно, голубые волосы – это просто вау; Обе шикарны! Невозможно выбрать)🔥🔥; Цветная... без вопросов..🙌; Новая мальвина😂; Color 😍; Цветная; девушка должна быть яркой» - поддерживают в сети.

Не секрет, что 34-летняя актриса, окончившая факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета, решила все же связать свою жизнь со сценой.

Сопонару подалась в театральную студию «Черный Квадрат» в Киеве, а также была участницей команды КВН «Винницкие перцы». Сейчас является актрисой юмористических шоу «Женский квартал», «Игры приколов» и в составе команды «Винницкие» принимает участие в шоу «Лига Смеха».

И, как можно заметить из фото, обладательница завидных форм, Ирина, частенько радует поклонников яркими образами и откровенными снимками в своем микроблоге в Инстаграм.

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции: "Ирочка, я...".