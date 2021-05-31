Популярная украинская певица Настя Каменских показала необычную игру, которую они спонтанно придумали с подругами

Артистка поделилась новым забавным видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Каменских решила показать типичные развлечения, которыми они с подружками коротают время, когда собираются вместе.

На кадрах можно увидеть, что девушки установили на бутылку шампанского колоду карт и по очереди подходят, чтобы сдуть с нее несколько штук. На видео Каменских появилась в стильном платье-рубашке цвета хаки, который идеально подчеркнул ее загар. Короткая юбка наряда позволила ей также продемонстрировать свои стройные ножки.

«В нашей компании девочек развлечения придумываются на ходу. Поэтому нам всегда так весело друг с другом», - написала звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Меньше выпивайте, девушки», «Красотки», «Нужно тоже так сделать», «Крутая идея для компании», «Прекрасная компания», «Настя, ты такая классная! Повезло Потапу», «Девчонкам больше не наливать», «Вот вам делать неча. Везёт», «А в чем суть развлечения?», «Вот люди сходят с ума от безделия», «Что- то она последнее время часто с девчонками, намёк?», - пишут люди.

Напомним, Настя Каменских в ниточках бикини показала свои самые аппетитные места: "Кровь с молоком".

Как сообщала Politeka, Каменских в домашнем образе засветила странные развлечения на посиделках с подругой: "Тусим дома после...".

Также Politeka писала, что Каменских с открытым ртом возмутила украинцев: "Надо прикрыть, все портит".