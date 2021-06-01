Певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, появилась в компании известного украинца

Популярная артистка помимо своей творческой деятельности, активно участвует в разных шоу, а также становится героиней различных интервью, пишет Politeka.net.

Событиями из жизни Камалия делится в своем Инстаграм. Так, в этот раз она опубликовала фото с известным украинцем - радиоведущим и журналистом, Андреем Лахновым.

Певица позировала в бирюзовом наряде, с аккуратной прической и макияжем с акцентом на глаза.

"Премьера #танцую на @retrofmua ❤️", - написала Камалия, обнявшись с ведущим.

За четыре часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Рад знакомству", "Камалия КАКАЯ ВЫ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА СУПЕР", - написали пользователи сети.

Напомним, Камалия познакомилась с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром в 2003 году. По словам артистки, друг пригласил ее на полуофициальную встречу бизнесменов в ресторане, где ее попросили спеть.

Звезда покорила миллиардера и тот попросил у нее номер телефона. Уже на первом свидании Захур предложил певице жить вместе и признался в чувствах. Мохаммад засыпал красотку подарками, и ей казалось, что ее покупают. Однако миллиардер утверждал - это нормальное отношение к любимой женщине.

Олигарх женил артистку на себе обманным путем. Он пригласил певицу к себе на родину, нарядил в красное сари, а после того, как на пару надели венки, Захур произнес: "Это твоя свадьба. Ты же выйдешь за меня замуж?", и Камалия согласилась.

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