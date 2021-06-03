Анджелину Джоли называют чуть ли не самой красивой актрисой Голливуда. Звезда с радостью на каждой фотосессии доказывает свое превосходство
За жизнью 45-летней Джоли следят миллионы людей по всему миру. У нее нет своего аккаунта в Инстаграм, но зато много фанатов, которые создали странички, восхваляющие ее красоту и талант.
Так, на одном из фанатских аккаунтов опубликовали яркое фото, на котором Анджелина предстала в ослепительном образе, передает Politeka.net.
Актриса позировала в черном платье-ночнушке на тонких бертельках, при этом отказавшись от нижнего белья. Приталенный наряд как нельзя лучше подчеркнул безупречную фигуру актрисы. Анджелина распустила волосы, уложив их на плечи пышными локонами, а также нанесла немного косметики, подчеркнув выразительные глаза смоки-стрелками и пухлые губы нюдовой помадой.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав звезду комплиментами:
"🔥Вауу"
"Супер девушка :) :) ❤️"
"Великолепно❤️"
"я так сильно тебя люблю❤️"
"Вау 😱👍🔥 привлекательно 👏"
"Ты выглядишь ослепительно 😍😍"
"привет Анджелина: все эти сердечки для тебя ❤"
"Какая божественная женщина..."
Ранее Анджелина в одном из интервью делилась своим своим мнением по поводу красоты. По словам актрисы, очень важно научиться жить в своем теле и быть независимым от того, каким видят тебя другие.
"Мы не должны зависеть от чьих-то оценок. Меня всегда тянуло к тем, кто ценит свою индивидуальность. Грустно, когда людям некомфортно в собственном теле", - заявляла она.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
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