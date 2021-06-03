Анджелину Джоли называют чуть ли не самой красивой актрисой Голливуда. Звезда с радостью на каждой фотосессии доказывает свое превосходство

За жизнью 45-летней Джоли следят миллионы людей по всему миру. У нее нет своего аккаунта в Инстаграм, но зато много фанатов, которые создали странички, восхваляющие ее красоту и талант.

Так, на одном из фанатских аккаунтов опубликовали яркое фото, на котором Анджелина предстала в ослепительном образе, передает Politeka.net.

Актриса позировала в черном платье-ночнушке на тонких бертельках, при этом отказавшись от нижнего белья. Приталенный наряд как нельзя лучше подчеркнул безупречную фигуру актрисы. Анджелина распустила волосы, уложив их на плечи пышными локонами, а также нанесла немного косметики, подчеркнув выразительные глаза смоки-стрелками и пухлые губы нюдовой помадой.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав звезду комплиментами:

"🔥Вауу"

"Супер девушка :) :) ❤️"

"Великолепно❤️"

"я так сильно тебя люблю❤️"

"Вау 😱👍🔥 привлекательно 👏"

"Ты выглядишь ослепительно 😍😍"

"привет Анджелина: все эти сердечки для тебя ❤"

"Какая божественная женщина..."

Ранее Анджелина в одном из интервью делилась своим своим мнением по поводу красоты. По словам актрисы, очень важно научиться жить в своем теле и быть независимым от того, каким видят тебя другие.

"Мы не должны зависеть от чьих-то оценок. Меня всегда тянуло к тем, кто ценит свою индивидуальность. Грустно, когда людям некомфортно в собственном теле", - заявляла она.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.