Певица Настя Каменских откровенно рассказала о потере отца

В последнее время в жизни 33-летней звезды произошли глобальные изменения. Она потеряла отца, переболела коронавирусом.

Об этом Настя рассказала для программы Дороти на YouTube-канале, передает Politeka.net. По словам Насти Каменских, она из очень благополучной семьи, все детство наблюдала правильную модель отношений мужчины и женщины. А теперь восполнила все необходимое в своем муже Потапе. Когда умер папа Насти, они в мамой пересматривая видео, отпускали его.

"Самое для меня было главное, что он ушел в сознании и он ушел не от короны. Он был уже в возрасте, это от старости", - сказала Каменских.

По словам исполнительницы, мама позвонила рано утром, как никогда рано, Настя тогда сразу поняла, что папа умер.

"Я его запомнила (плачет и вытирает слезы, - авт.), я просто скучаю за ним очень. Он в последнее время гостил у меня. Он все время шутил, самый последний раз сказала, что очень его люблю, и сказала: "Береги себя и маму береги". Мы его кремировали, я увидела кусочек его лба, это так больно...", - в слезах сказала Настя.

По словам Насти, она уверена, что душа перерождается. И вспоминает папу только сияющим, классным и живым.

"Я собралась, ради мамы. Ей с ним было очень хорошо, они любили. Я понимала, что самое ужасное, что может произойти, она начала чахнуть от горя. Я говорю Лидочка, ты что хочешь меня сиротой оставить? Пожалуйста, соберись", - сказала Настя.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

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