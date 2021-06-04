Беременная ведущая Катя Осадчая впечатлила украинцев, показав, как продолжает работать, не забывая о стильных образах

Новые фото с ведущей появились на странице ее передачи «Світське життя» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как выяснилось, Осадчая, которая сейчас ждет ребенка от своего мужа Юрия Горбунова, успела съездить в Черкассы, чтобы сделать репортаж о местной гламурной жизни. На новых снимках она показала, как берет интервью у местного мэра и звезд шоу-бизнеса. Среди них оказался и известный певец Макс Барских.

Для этого события Осадчая надела длинную серебристую тунику, черные брюки в обтяжку и туфли на каблуке. Украинцы обратили внимание на то, что в ее положении стоять в таком образе должно было быть нелегко.

Подписчики активно комментируют новый пост ведущей.

«Бедная Катя. На каблуках и стоять спрашивать какие-то вопросы. А так хочется просто полежать дома», «Мне показалось или Осадчая беременна?», «уже скоро рожать», - пишут люди.

Добавим, что у Осадчей это будет уже третий ребенок. За время своей беременности ведущая почти не отдыхала: она не только успела запустить капсульную коллекцию одежды с Андре Таном, но и умудрилась несколько раз отправиться в рабочие поездки заграницу в рамках съемок шоу, в котором является телеведущей.

Напомним, беременная Осадчая рванула на ночные развлечения, Горбунов тоже в деле: "К тебе...".

Как сообщала Politeka, муж беременной Осадчей Горбунов подурачился с сыном и признался, чего ждет от детей: "Надеемся...".

Также Politeka писала, что беременная Осадчая призналась в своих чувствах к двум мужчинам, Горбунова среди них нет.