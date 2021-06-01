Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал их с Екатериной Осадчей сына и поделился ожиданиями о том, каким тот будет в будущем

Шоумен посвятил новый пост на своей странице в Инстаграм Международному дню защиты детей. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в своей публикации ведущий напомнил о том, как важны дети и почему взрослые должны их оберегать.

«С Международным днем защиты детей!! Что может быть в жизни дороже чем наши кровинки!! И пока они маленькие - мы их защищаем! Затем они вырастут и защитят нас! Надеемся», - с юмором подытожил Горбунов.

На новом фото он показал их с Катей Осадчей сына – Ивана. Сейчас мальчику уже 4 года. На снимке они с папой позируют по разные стороны окна, опираясь руками на стекло и глядя друг на друга.

Стоит отметить, что в ближайшее время в семье Горбунова и Осадчей ожидается пополнение: недавно ведущая подтвердила, что беременна.

Поклонники Горбунова не смогли пройти мимо его поста.

«Круто», «Иначе быть не может! Защитят!», «Дети – цветы жизни», «Дети это наше будущее», - пишут люди.

Добавим, что ранее Осадчая, у которой есть старший сын от предыдущих отношений, также поделилась фото с Иваном.

Ведущая также рассказала о последних достижениях своих сыновей - младший готовится переходить в старшую группу садика, а старший готовится к выпускному.

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