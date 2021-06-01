Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал их с Екатериной Осадчей сына и поделился ожиданиями о том, каким тот будет в будущем
Шоумен посвятил новый пост на своей странице в Инстаграм Международному дню защиты детей. Об этом пишет Politeka.net.
Так, в своей публикации ведущий напомнил о том, как важны дети и почему взрослые должны их оберегать.
«С Международным днем защиты детей!! Что может быть в жизни дороже чем наши кровинки!! И пока они маленькие - мы их защищаем! Затем они вырастут и защитят нас! Надеемся», - с юмором подытожил Горбунов.
На новом фото он показал их с Катей Осадчей сына – Ивана. Сейчас мальчику уже 4 года. На снимке они с папой позируют по разные стороны окна, опираясь руками на стекло и глядя друг на друга.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя: эффектные кадры
Филимонов сообщил, что могло погубить его внука: "Никогда не было жалоб"
Экс-муж Ксении Мишиной спустил ее с лестницы прямо в театре: "Начала плакать и кричать"
Победитель "Голосу країни" дерзко обратился к украинцам: "Научитесь есть из своей тарелки, а уже потом..."
Стоит отметить, что в ближайшее время в семье Горбунова и Осадчей ожидается пополнение: недавно ведущая подтвердила, что беременна.
Поклонники Горбунова не смогли пройти мимо его поста.
«Круто», «Иначе быть не может! Защитят!», «Дети – цветы жизни», «Дети это наше будущее», - пишут люди.
Добавим, что ранее Осадчая, у которой есть старший сын от предыдущих отношений, также поделилась фото с Иваном.
Ведущая также рассказала о последних достижениях своих сыновей - младший готовится переходить в старшую группу садика, а старший готовится к выпускному.
Напомним, беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".
Как сообщала Politeka, беременная Осадчая растерялась, говоря о маме, трогательное видео: "Она самая...".
Также Politeka писала, Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".