Актриса и певица Дженнифер Лопес даже во время подготовки к выступлению выглядела весьма привлекательно

Популярная исполнительница очень ответственно подходит к выбору нарядов для концертов. Более того, чтобы успеть переодеться и быть готовой к следующему выступлению, иногда у звезды всего минута и меньше. Поэтому чаще всего Лопес помогают одеваться сразу несколько человек еще в гримерке.

Для блистательных появлений артистка также не жалеет средств и постоянно меняет до десятков нарядов за час выступления. Чаще всего, они сделаны из тонкой ткани, расшитой блестками и камнями. Причем вырезы на таких платьях или костюмах настолько крупные, что сама Лопес едва скрывает лишнее.

Как видно на одной из фото, представленном на фан-аккаунте, артистка любит выбирать не так много акцентов. Либо же Лопес показывает плоский живот, либо бюст, либо идеальные загорелые ноги, которыми так гордится. В этот раз, в золотом наряде с вырезами по бокам талии и на бюсте, Дженнифер превратилась в настоящую бунтарку.

Ее золотой образ завершили такие же украшения и золотая кепка, идеально сочетающаяся с костюмом звезды.

Ранее фанаты показали, как Дженнифер отправилась на тренировку в блестящем топе и такого же цвета лосинах, белые кроссовки и серебристая сумочка дополнили лук. Фотограф поймал актрису в различных ракурсах, тем самым продемонстрировав ее мускулистые формы во всей красе.

"Великолепная. Хорошая работа, Джей", "Мы слишком далеко от ее спортзала", "В спортзал с сумкой за 300K! Действительно!!!", "Обаятельна как лицом, так и со спины - ты, как всегда, восхитительна", "Вау!! Вот это мощь! Вы как монета сверкает - безупречно! Сказочно, как всегда!", "От такого количества упражнений ее ноги становятся очень худыми внизу", - отвечают в сети.

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