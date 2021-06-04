Известная певица Ани Лорак, уехавшая жить и работать в РФ, показала стальной пресс в модном черном костюме

Исполнительница перед отпуском и съемками летнего хита основательно взялась за свою фигуру и после карантина усердно тренировалась, чтобы вернуть форму. Пожаловавшись на лишние килограммы, Каролина сразу отправилась в спортзал и подметила, что ей нравится все делать без шумихи.

Тем не менее, уже готовыми результатами Каролина похвасталась с удовольствием: на съемках к новому клипу она уже блистала в крошечных бикини и покоряла пляж заграницей, а недавно также показала идеальный пресс.

В черном спортивном костюме, состоящем из лосин и топика, Лорак удивила подтянутыми формами. Причем заметные очертания пресса и тонкие ноги выглядели весьма потрясающе.

«Подготовка к сегодняшнему концерту #ШоуTheBest 💫 Этот вечер в Barvikha Luxury Village будет незабываемым!» - поделилась Лорак мыслями под фото.

Фанаты не скрыли эмоций:

«Жаль, что на премии вас нет😢; Удачи дорогая 👏; Красотка наша❤️; !Удачи тебе; Какая же у вас идеальная фигурааа💥 Удачи сегодня!; Good luck! 😘; Красавица😍❤️; Схожу с ума от вашей фигуры😍 Хорошего концерта Вам❤️ Мы мысленно с вами! Всегда рядом,всегда вместе 🙏🏼 Любим бесконечно ❤️; Очень красивая😍🥰❤️; 42 года. А выглядит... Конфэта!🔥; До встречи, семья Лораклвцев уже в пути😘».

В обычной жизни певицу все чаще можно заметить, как видно на кадра, в спортивных костюмах, простых нарядах или просто скрывающей лицо. А вот для модных мероприятий певица наряжается по максимуму, чтобы показать силу своей привлекательности после похудения.

Не так давно в РФ прошел специальный вечер от журнала Glamour, который также посетила и сама Лорак. Кадрами звезда поделилась в Инстаграм, хвастаясь новым образом. В машине сначала Каролина показала себя в черных с высокой посадкой и укороченной белой блузке с рюшами, а также галстуке-бабочке в тон брюкам.

Напомним, Ани Лорак на пляже показала формы, которые сводят мужчин с ума: "Держите ее крепче".

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