Такой наряд ей совсем не подходит

Беременная Катя Осадчая удивила выбором наряда

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, продолжает активно работать и даже ездить в командировки. Кроме того, она часто устраивает прогулки.

Недавно она отправилась на прогулку по Киеву, где устроила эффектную фотосессию. Фото телеведущая поделилась на странице в Instagram.

"Лето в городе! Я так люблю гулять по городу… Советуйте любимые террасы и секретные места в Киеве и не только, будем испытывать новые маршруты", – полюбопытствовала знаменитость у своих поклонников.

На фото она позировала с уже заметно округлившимся животом, однако свободный аутфит выгодно это скрыл. Телеведущая подчеркнула образ с помощью аккуратных сережек, а также кроссовок, которые были подобраны в тон в рубашке.

Волосы ведущая собрала, а на лицо нанесла красивый макияж с акцентом на глаза.

Многим поклонникам очень понравился образ Осадчей и они засыпали ее комплиментами в комментариях. Правда нашлись и те, кто назвал наряд несуразно большим и таким, который ей совсем не подходит.

"Это не ваша одежда, как снеговик, и пусть сами фоткаются возле этой клетки", "Рост.. как не ваш.. ноги короткие... фото неудачное", "Очень красивый костюм", "Красотка! Но сначала я подумала, что Катя мебель переставляет!", "Катя, шикарно!".

Напомним, беременная Осадчая рванула на ночные развлечения, Горбунов тоже в деле.

Как сообщала Politeka, муж беременной Осадчей Горбунов подурачился с сыном и признался, чего ждет от детей.

Также Politeka писала, что беременная Осадчая призналась в своих чувствах к двум мужчинам, Горбунова среди них нет.