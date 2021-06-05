Известная певица Ани Лорак, уехавшая жить и работать в РФ, показала эффектную разминку с мужчинами из подтанцовки

Вчера Каролина рассказала, что собирается дать долгожданный концерт, к которому готовилась сразу после отпуска и даже похудела перед съемках в клипе и появлении на том самом выступлении. Также звезда устроила несколько подготовительных репетиций со своей командой.

Не обошлось и без видео и фотоотчета: на представленных кадрах звезда во всю распевалась на сцене и танцевала рядом с толпой молодых мужчин. Окружив себя молодыми людьми, артистка эффектно спела, кружась по площадке.

Успела Лорак показать в очередной раз и свою фигуру. В бунтарском образе с джинсами и топиком звезда выглядела заметно моложе своих лет, а также более привлекательно. Свободный лук, который был дополнен черным пиджаком, подчеркнул стиль певицы. Не секрет, что она всячески пытается омолодиться и выглядеть лучше своих лет, поэтому в ее образах все чаще мелькают дерзкие наряды.

Также ранее результатами похудения Каролина похвасталась в модном спортивном костюме. Так, звезда в наряде, состоящем из лосин и топика, удивила подтянутыми формами. Причем заметные очертания пресса и тонкие ноги выглядели весьма потрясающе.

Фанаты не скрыли эмоций:

«Жаль, что на премии вас нет; Удачи тебе; Какая же у вас идеальная фигурааа. Удачи сегодня!; Good luck!; Красавица, много не бывает такой красоты; Схожу с ума от вашей фигуры. Хорошего концерта Вам Мы мысленно с вами! Всегда рядом,всегда вместе 🙏🏼 Любим бесконечно; Очень красивая; 42 года. А выглядит... Конфэта!; До встречи, семья Лораклвцев уже в пути».

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