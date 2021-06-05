Певица и актриса Дженнифер Лопес на тренировке восхитила фигурой в коротких шортах

Уже очень давно исполнительница занимается вместе с подтанцовой усердными тренировками, при этом Лопес всегда пытается выжать максимум от выступления. Чтобы иметь такую выносливость и не сдавать позиции привлекательности в сравнении с более молодыми певицами, звезда также ходит на индивидуальные занятия спортом.

Вместе сразу с двумя тренерами Лопес удалось привести себя в порядок, ведь когда-то она боялась, что после рождения детей ее фигура не будет прежней. Теперь звезда ходит и на йогу, и на спортивнее танцы, и в тренажерный зал.

В ролике, представленном на фан-аккаунте, хорошо видно, что Лопес имеет по-прежнему очень хорошую фигуру, которую даже не надо скрывать под фотошопом. Уже через месяц Дженнифер отметит 52-летие, но она все еще может хвастнуть фигурой 30-летней красотки.

Более того, в занятиях, которые выдерживают далеко не все, Лопес себе не отказывает даже по праздникам. Чтобы живот был всегда таким подтянутым, а кожа сияла, исполнительница отказалась от всех напитков, кроме воды и натуральных соков.

В целом, звезда и не скромничает, на тренировки она, как можно заметить также и на фото, выбирает довольно открытые наряды. Маленький белый топик, а также узкие лосины с разноцветным принтом и высокой посадкой отлично демонстрируют формы исполнительницы в выгодном свете.

Фанаты не могут остаться равнодушными к виду 51-летней Дженнифер:

«Ей так комфортно с собой. Мне нравится атмосфера, которую она посылает на этой фотографии; такая роскошная дива, не стесняется; Действительно❤; Ваш истинный язык тела многое показывает! Как ты говоришь люби себя и всегда будешь счастлив; Доброе утро, Джло; отлично преобразилась; Не переставайте, спасибо; трудно поверить в эту молодость».

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