Звезда «Женского квартала», украинская актриса Ирина Сопонару засветилась в компании симпатичного мужчины

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм эффектная блондинка засветилась в миниатюрном черном платье и красивых босоножках. Рядом с ней стоял коллега, с которым она вела мероприятие.

«Таких ведущих себе на праздник пригласила бы», - подписала фото звезда.

В комментариях ей и ее спутнику оставили массу приятных слов.

«Какая красивая женщина», «О, дааа», «Не ну справа красивая картинка, слева на любителя конечно)», «Красотка», «А что, бывают другие? Только Вы!», «Очень классные», «А взгляд какой!», «Очень опасные ведущие!) Уведут, как потом вернуться?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 34-летняя Сопонару прославилась благодаря участию в проектах «Квартал 95». Она была участницей команды КВН «Винницкие перцы», участвовала в «Лиге смеха», «Играх приколов» и снималась в сериале «Однажды под Полтавой». Сегодня звезда является актрисой юмористического шоу «Женский квартал».

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару поделилась ярким снимком. Блондинка продемонстрировала свое лицо в лучах солнца, слегка приоткрыв рот, чтобы добавить образу соблазнительности.

"Доброе утро солнышко", - подписала кадр звезда.

Напомним, что красотка из «Женского квартала» показала свою «близняшку», нарвавшись на комплименты: эффектный кадр.

Как сообщала Politeka, яркая блондинка из "Женского квартала" в прозрачной блузе впечатлила переменами: "Это просто вау".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в экстра-мини показала все достоинства фигуры: "Вау, серьёзная тетя".