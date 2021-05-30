Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала спокусливе фото

Як повідомляє Politeka.net, актриса Ірина Сопонару на гумористичній сцені вже 18 років. Ця струнка блондинка могла б збирати нагороди на конкурсах краси, зате набуває їх своїм почуттям гумору.

У перервах між зйомками вона встигає порадувати своїх шанувальників, викладаючи спокусливі знімки в мережі Instagram.

Ірина Сопонару позує в довгому піджаку, під яким видно білу футболку, а також міні-спідниці чорного кольору. Гарячий образ вона приміряла у себе вдома перед дзеркалом. Створюється враження, що артистка збирається на прогулянку, тому не дивно, що образ доповнили взуття на високих підборах і аксесуари - тонкі браслети і довгі ланцюжки.

Ірина стоїть в коридорі, збираючись вийти з дому. Бездоганний тон з легким блиском, яскраві губи і сірі тіні, які зробили очі дівчини ще більш яскравими і сяючими. Виглядає вона яскраво і неймовірно спокусливо.

У коментарях фоловери захопилися зовнішнім виглядом спекотної блондинки, зазначивши, що її фігура просто прекрасна.

"Краса", "Вау", " хороші ніжки ! Красуня!", "Ируся ти принадність 😍", "Пів життя віддав би за ці ноги", "серйозна тьотя", "Красотулька".

Нагадаємо, що блондинка з " жіночого кварталу "з'явилася на пляжі в купальнику без верху.

Також Politeka писала, що блондинка з " жіночого кварталу "показала, як релаксує в Туреччині.