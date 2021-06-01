Зірка " жіночого кварталу" Ірина Сопонару знову експериментувала зі стилем для нової фотосесії
Як можна частіше мене образи, струнка артистка звикла бути різною. Накладні локони, відкриті сукні, сміливі сукні з вирізами, часом, можуть перетворити до невпізнання.
І при цьому Сопонару залишається собою після роботи-світловолосою красунею, що має власний унікальний стиль. Як видно на фото, все частіше Ірина з'являється перед об'єктивом в чомусь новому.
Два кадри добре продемонстрували, якою різною виконавиця може бути. З яскраво-блакитним перукою і прикрасами на волоссі, Ірина постала в якомусь чарівному цибулі.
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"Ч / б або colourful? @marta_adamchuk @nagolovy", - коротко написала Сопонару, відзначаючи колегу і талановитого фотографа, яка робить оригінальні знімки для товаришів по сцені-Марту Адамчук.
"Color; кольорова звичайно🙂; кольорова звичайно, блакитні волосся-просто вау; обидві шикарні! Неможливо вибрати)🔥 🔥; кольорова... без питань..🙌 ; Нова Мальвіна😂; Color 😍; кольорова; дівчина повинна бути яскравою " - підтримують в мережі.
Не секрет, що 34-річна актриса, яка закінчила факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету, вирішила все ж пов'язати своє життя зі сценою.
Сопонару подалася до театральної студії «Чорний Квадрат» у Києві, а також була учасницею команди КВК «Вінницькі перці». Зараз є актрисою гумористичних шоу "Жіночий квартал», «Ігри приколів» і у складі команди «Вінницькі»бере участь у шоу "Ліга Сміху".
І, як можна помітити з фото, володарка завидних форм, Ірина, частенько радує шанувальників яскравими образами і відвертими знімками в своєму мікроблозі в Instagram.
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