Дочь актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева впечатлила формами в обтягивающей кофточке

Как сообщает Politeka.net, юная Дева только набирает популярность в модельном бизнесе, но благодаря звездным родителям уже получила несколько контрактов с известными брендами. По мнению фотографов, Дева - вылитая Моника Беллуччи в юности, поэтому без сравнений с мамой не обходится ни дня.

Сама Дева пока что не активничает в социальных сетях, но ее фотографий полно на фан-аккаунтах в Инстаграм. Так, на одном из свежих фото Дева предстала в обтягивающем топе, под который не стала надевать нижнее белье. Красотка позировала в домашней обстановке, держа во рту кусочек картошки. Волосы модели были растрепаны. Выглядела Дева очень естественно и мило.

«Хороших выходных», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях юной модели оставили массу приятных слов.

«О, моя мечта, ты великолепна! Твоя улыбка сияет, как солнышко в небе! Твоя красота сияет великолепным светом! У тебя прекрасные глаза!», «Красота на все времена! Когда я вижу тебя, я теряю дар речи, и у меня нет слов, чтобы описать, как сильно я тебя люблю!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 16-летняя дочь Беллуччи в мини-шортах превратилась в улучшенную копию мамы: "Быстро повзрослела".

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