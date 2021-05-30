Починаюча модель Діва Кассель, дочка Моніки Беллуччі бере участь у досить стильних фотосесіях

Молода Діва, на думку фотографів і модних оглядачів, — вилита Моніка Беллуччі в юності, тому починаючу модель порівнюють з мамою кожен день. Саму Беллуччі-молодшу вічні порівняння з Монікою не бентежать - вона активно будує свою власну кар'єру.

Не так давно дівчина взяла участь у серії фотосесії, які зробили Діву ще популярнішою. Завдяки лаконічним і трохи похмурим образам, їй вдалося показати власний оригінальний стиль. Чорні сукні, корсет і мінімум деталей підкреслили природні дані юної красуні.

Нагадаємо, що Діва-старша дочка Моніки Белуччі і Венсана Касселя, до минулого року на модних показах вона навіть не з'являлася, а тепер уклала кілька контрактів з модними будинками і почала вести Instagram, тим не менш, публікує там кадри дівчина рідко, за неї новими фото діляться шанувальники.

В цілому дочка ікони краси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя веде закритий спосіб життя, проте для фотосесій вона намагається показати себе максимально розкутою і яскравою дівчиною.

Як видно на одному з останніх фото молодої моделі, Діві вдалося успадкувати красу своєї матері Моніки. У молодому віці вона настільки схожа на Моніку в її підліткові роки, що їх важко відрізнити. І хоча деякі користувачі помічають, що дівчині далеко до мами, інші не завжди з цим згодні.

"Не пропадай так часто" ," та її мама ідеалом була!", "Твоя мама така красива", "у нас є два сонця на Землі, Вгадайте, хто друге", "Моя улюблена дівчинка", "сонячно і ти сіяєш", "прекрасна діва, чудова, гарного дня".

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